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Новости экономики России

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Новый аэропорт Горно-Алтайска станет международным

Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов презентовал планы по развитию нового аэровокзала в Горно-Алтайске председателю правительства России Михаилу Мишустину, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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