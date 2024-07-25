Новый аэропорт Горно-Алтайска станет международным

Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов презентовал планы по развитию нового аэровокзала в Горно-Алтайске председателю правительства России Михаилу Мишустину, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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