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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Хапоэля Иерусалим» Ноам Доврат подвернул голеностоп и пропустит 2 недели

Защитник клуба из Иерусалима подвернул голеностоп и пропустит 2 недели. Он точно не сыграет в матче Еврокубка против «Гамбурга» и чемпионата Израиля против «Маккаби» из Тель-Авива.

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