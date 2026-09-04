«Переход центра мира»: Кобяков о том, что значит участие 78 стран в ВЭФ-2026

Участие представителей 78 стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) доказало, что центр мировой промышленности и финансов, которым долгое время считался Запад, теперь фактически перешел в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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