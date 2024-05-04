Призер Игр Галлямов резко высказался о словах Жулина про полупьяных фигуристов

Российский фигурист, призер Олимпийских игр - 2022 Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале отреагировал на слова тренера Александра Жулина, который заявил, что на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.