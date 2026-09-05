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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА обогнал «Зенит» в таблице РПЛ после победы в очном матче. У москвичей 15 очков, у петербуржцев – 12

ЦСКА обошел «Зенит» в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ . Сегодня московская команда обыграла петербургскую со счетом 2:1 в 7-м туре чемпионата России.

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