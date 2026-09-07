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Газета.ру

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XIII фестиваль "Голос традиций" стартует 13 сентября

XIII фестиваль "Голос традиций" стартует 13 сентября

В возрожденном нижегородском селе Хирино состоится XIII фестиваль фольклора, ремесел и фермерства «Голос традиций».

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