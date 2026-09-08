Путин объяснил Трампу, что США должны сделать для мира на Украине

«Колоссальные выгоды»: Трамп пообещал возобновить торговлю с Россией после мира.Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные пути для прекращения украинского конфликта.
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