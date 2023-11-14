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«Барселона» подпишет Диарра из сборной Мали U17. Сделка состоится в конце 2024-го, когда вингеру исполнится 18

«Барселона» подпишет Диарра из сборной Мали U17. Сделка состоится в конце 2024-го, когда вингеру исполнится 18

Сделка состоится в конце 2024 года, когда игроку в декабре исполнится 18 лет – таковы правила ФИФА. Сейчас Диарра 16 лет, он капитан сборной на проходящем в Индонезии чемпионате мира U17.

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