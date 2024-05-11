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Закон и Порядок

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Сделка Apple и OpenAI для внедрения ChatGPT в iPhone

Сделка Apple и OpenAI для внедрения ChatGPT в iPhone

Bloomberg: Apple и OpenAI завершают сделку для внедрения ChatGPT в iPhone Apple собирается внедрить функции от ChatGPT в следующей версии операционной системы iOS 18, пишет Bloomberg.

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