Почему одни танки отходят после выстрела мгновенно, а другие — ползут как пешеход

Когда речь заходит о боевых возможностях танка, обычно вспоминают калибр пушки, толщину брони или мощность двигателя.
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Вопрос, сколько А-14 в Российской помии?. И смогут-ли они сделать погоду на поле боя, или так и останутся "паркетгыми танками" для парадов?