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Наука и Техника

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Почему одни танки отходят после выстрела мгновенно, а другие — ползут как пешеход

Почему одни танки отходят после выстрела мгновенно, а другие — ползут как пешеход

Когда речь заходит о боевых возможностях танка, обычно вспоминают калибр пушки, толщину брони или мощность двигателя.

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