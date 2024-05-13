Видео: заместитель командира эскадрильи самолетов рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту Капитан Алексей Ведящев с детства мечтал связать жизнь с военной авиацией и теперь защищает Родину на спецоперации в должности заместителя командира эскадрильи самолетов Су-35.
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