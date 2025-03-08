В России подешевел просторный европейский кроссовер: сколько теперь за него просят?

Крупный российский дилер предлагает новые 2021 года выпуска по цене 2,5 миллиона рублей. Это значительное снижение стоимости по сравнению с ценами конца прошлого года, которые колебались в пределах 2,7-2,8 миллионов рублей.
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