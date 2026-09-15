Бабушка за секунды разобрала беспилотник в зоне СВО

РЕН ТВ В сети завирусилось видео, как пенсионерка за несколько секунд обезвреживает беспилотник. Кадрами 14 сентября поделилось издание "Лента новостей ДНР".
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