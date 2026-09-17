МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Новые рабочие места району дадут производства упаковок и электроники

В СЗАО появятся новые производства. «В районе Митино появится предприятие по изготовлению упаковки типа тетра-пак площадью почти 25 тыс.

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