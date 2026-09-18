Cleanly done: Russian electronic warfare makes drones "flying cameras with a black screen"

The portable electronic warfare station "Chistyulya", developed by "Rosel" holding, which is part of the "Rostec" state corporation, is designed to disrupt the flight of enemy drones.
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