Вместе делают всё, даже боксируют: близняшки из Прокопьевска попали в сборную Сибири

Вместе весело шагать, припевать и боксировать – у сестёр Харитоновых это получается! Причём настолько хорошо, что они единственные среди кузбасских девочек вошли с состав сборной Сибирского федерального округа и будут выступать на первенстве России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии