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Из советской интеллигенции в мировой высший свет: путь матери и дочери Елены и Даши Жуковых

Из советской интеллигенции в мировой высший свет: путь матери и дочери Елены и Даши Жуковых

В начале июня 2024 года 67-летняя Елена Жукова вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мёрдока — торжественная церемония состоялась в его калифорнийском поместье с виноградником Морага в Бель-Эйр.

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