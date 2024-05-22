Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты. Европу ждет большая война?

Существует риск того, что конфликт с Украины перекинется на всю Европу, пишет ČA. Это может произойти, если НАТО решится на прямое применение конвенциональных сил отдельных государств-членов против России.
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