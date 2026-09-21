Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пивовар, гонщик и покерист: зачем весь мир развлекается с мозгом дрозофилы

Пивовар, гонщик и покерист: зачем весь мир развлекается с мозгом дрозофилы

Эксперименты с цифровой моделью нервной системы мухи-дрозофилы, мозг которой выложили в общий доступ ученые, вызвали большой интерес у пользователей и породил немало необычных экспериментов - от поиска бананов и игры в покер до управления виртуальным человеком.

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