Пивовар, гонщик и покерист: зачем весь мир развлекается с мозгом дрозофилы

Эксперименты с цифровой моделью нервной системы мухи-дрозофилы, мозг которой выложили в общий доступ ученые, вызвали большой интерес у пользователей и породил немало необычных экспериментов - от поиска бананов и игры в покер до управления виртуальным человеком.