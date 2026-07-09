Западной Украине предрекли крах! Цели уже намечены: ВС РФ ждет команды?

Мэр Ивано-Франковска предупредил о риске масштабных ударов по Западной Украине осенью Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о возможном усилении ударов по западным регионам Украины в сентябре-октябре.
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