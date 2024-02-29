«Комплекс Наполеона». В Крыму предрекли провал проекту Макрона «Украина»

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона.
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