Россиянам объяснили, как будет рассчитываться больничный в новогодние праздники

Стало известно, какие особенности имеет оплата больничного, оформленного в новогодние праздники. Об этом рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, передает RT.
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