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Кость поперек горла: почему большевики репрессировали вегетарианцев

Кость поперек горла: почему большевики репрессировали вегетарианцев

РЕН ТВ "Десять лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло и съесть?" – я зачитал отрывок из последнего произведения Льва Толстого "Путь жизни".

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