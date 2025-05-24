Кость поперек горла: почему большевики репрессировали вегетарианцев

РЕН ТВ "Десять лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло и съесть?" – я зачитал отрывок из последнего произведения Льва Толстого "Путь жизни".