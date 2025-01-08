Количество жертв мощного землетрясение в соседней с Россией стране выросло

Более 120 человек погибли, по меньшей мере 188 человек получили ранения и более 3600 домов разрушены в китайском Тибетском автономном районе в результате землетрясения, произошедшего в предгорьях Гималаев во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии