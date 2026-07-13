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Экс-форвард «Ак Барса» Петан может перейти в «Шанхай». Он без контракта с октября 2025-го («Бизнес Online»)

По информации «Бизнес Online», бывший форвард « Ак Барса » Ник Петан в ближайшее время может подписать контракт с « Шанхаем ».

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