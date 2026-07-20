Идеи реванша отключают немецкие мозги — но Германию это пару раз уже сгубило

Почему европейцы не извлекли уроков Первой и Второй мировых войн Дмитрий Родионов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Евгений Семибратов Игорь Шатров Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии.
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