БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Идеи реванша отключают немецкие мозги — но Германию это пару раз уже сгубило

Идеи реванша отключают немецкие мозги — но Германию это пару раз уже сгубило

Почему европейцы не извлекли уроков Первой и Второй мировых войн Дмитрий Родионов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Евгений Семибратов Игорь Шатров Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал масштабную милитаризацию Германии.

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Владимир Соловьев
Идеи реванша отключают немецкие мозги, а наши не включаются: всё ищем дружбу со Шрёдырами!
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3 н.