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Регионы России

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Ларионов оценил игру СКА после победы в матче с «Адмиралом»

Ларионов оценил игру СКА после победы в матче с «Адмиралом»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов подвел итоги напряженного матча против «Адмирала» (6:5 Б) в рамках чемпионата КХЛ и поделился своими мыслями об игре команды и перспективах развития.

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