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Госдума скорректировала механизм расчета выкупной стоимости жилья при комплексном развитии территорий

Госдума скорректировала механизм расчета выкупной стоимости жилья при комплексном развитии территорий

Соответствующие поправки внесены в статью 32.1 Жилищного кодекса РФ.Согласно новым правилам, размер возмещения будет определяться не ранее чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора о переходе прав на недвижимость.

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