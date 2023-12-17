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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»

«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»

По состоянию на субботу «Барселона» занимает 58-е место из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов.

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