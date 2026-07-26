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Развод, переезд в Киев и йога вместо съёмок: куда исчезла звезда фильма «Попса» Елена Великанова

Развод, переезд в Киев и йога вместо съёмок: куда исчезла звезда фильма «Попса» Елена Великанова

Около четырёх лет назад Елена Великанова практически перестала появляться на экранах. После главных ролей в фильмах «Попса» и «Ванечка» её карьера шла в гору, но актриса предпочла уйти из профессии и перестала ходить на светские мероприятия.

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