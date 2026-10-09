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Татар-информ

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В Перу кандидат по имени Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра округа

В Перу кандидат по имени Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра округа

Кандидат по имени Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра округа Керопалка в Перу. Об этом сообщил портал The Gateway Pundit, передает РИА Новости.

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