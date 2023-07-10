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  • Anlrey Boracow
    Медведев, как я понимаю, это вещатель того, чего нельзя говорить Путину! Это та информация, которую необходимо озвучи...Медведев допустил...
  • Геннадий Бережнов
    Хорошо хоть Медведев заявил, однако это только Медведев, а США различают кто и что сказал.Медведев допустил...
  • Anlrey Boracow
    ведь Медведев прав! Если, не дай Бог конечно, укрошумеры атакуют любую АЭС на территории РФ, то сделаю они это по сог...Медведев допустил...

Медведев допустил удар по ядерным объектам в Восточной Европе

Медведев допустил удар по ядерным объектам в Восточной Европе

Если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, то тут уже нечего стесняться, утверждает зампред российского Совбеза РФ может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, заявил Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
ведь Медведев прав! Если, не дай Бог конечно, укрошумеры атакуют любую АЭС на территории РФ, то сделаю они это по согласованию с еврогейцами и америкосами, сами они на такой шаг хрен пойдут. А если это будет сделано и сделано ПО УКАЗАНИЮ с Запада(для УкРуины понятие &quot;согласование&quot; это выполнение приказов США, НАТО и ЕС), то ОТВЕРТКА должна прилететь прежде всего туда, от куда поступили приказы и распоряжения(&quot;согласование&quot;). По УкРуине и ее объектам это уже на &quot;закуску&quot; они ни куда не денутся, но прежде всего ответные удары должны быть нанесены именно по инфраструктуре Запада.
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17 час.
Геннадий Бережнов
Хорошо хоть Медведев заявил, однако это только Медведев, а США различают кто и что сказал.
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15 час.
AB
Anlrey Boracow
Медведев, как я понимаю, это вещатель того, чего нельзя говорить Путину! Это та информация, которую необходимо озвучить, но которую в силу различных причин не может высказать Президент РФ. Эти высказывания производит Медведев, заместитель руководителя СОБЕЗА РФ. Кто Медведеву чего предъявит? В сущности ни кто и ни чего, но высказывания эти официальные и делаются так, что бы их услышали и увидели ВРАГИ РОССИИ. Так, что сказанное Медведевым, наверняка, имеет под собой весьма твердый фундамент.
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15 час.

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