Медведев допустил удар по ядерным объектам в Восточной Европе

AB

Anlrey Boracow

ведь Медведев прав! Если, не дай Бог конечно, укрошумеры атакуют любую АЭС на территории РФ, то сделаю они это по согласованию с еврогейцами и америкосами, сами они на такой шаг хрен пойдут. А если это будет сделано и сделано ПО УКАЗАНИЮ с Запада(для УкРуины понятие "согласование" это выполнение приказов США, НАТО и ЕС), то ОТВЕРТКА должна прилететь прежде всего туда, от куда поступили приказы и распоряжения("согласование"). По УкРуине и ее объектам это уже на "закуску" они ни куда не денутся, но прежде всего ответные удары должны быть нанесены именно по инфраструктуре Запада.