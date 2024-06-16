Леус: в Петербурге солнечно, сухо и тепло

В понедельник погода начнет портиться Петербург остается под влиянием антициклона, который сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, сообщает в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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