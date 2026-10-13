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ЕК начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций – Politico

ЕК начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций – Politico

Европейская комиссия начала разрабатывать 23‑й пакет санкций против России, который могут представить до конца 2026 года.

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