Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии

В области экологии улучшение сейчас прослеживается лишь в разрешении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели становятся только хуже, заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.
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