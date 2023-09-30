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Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии

Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии

В области экологии улучшение сейчас прослеживается лишь в разрешении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели становятся только хуже, заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

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