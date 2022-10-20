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"Герани" в небе над Киевом. Как "комнатные растения" обошли украинскую ПВО

"Герани" в небе над Киевом. Как "комнатные растения" обошли украинскую ПВО

Утром 17 октября по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по объектам генерации электроэнергии, были нанесены удары с воздуха в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации данной страны.

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