"Герани" в небе над Киевом. Как "комнатные растения" обошли украинскую ПВО

Утром 17 октября по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по объектам генерации электроэнергии, были нанесены удары с воздуха в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации данной страны.
Утром 17 октября по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по объектам генерации электроэнергии, были нанесены удары с воздуха в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации данной страны.
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