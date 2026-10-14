Новая трасса протяженностью 7,8 км позволит транзитному транспорту двигаться в обход городской черты и сократит время в пути между Симферополем и Ялтой.
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