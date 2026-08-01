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Царьград

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В Египте заговорили о реальности распада Украины после слов Путина

В Египте заговорили о реальности распада Украины после слов Путина

Almasry Alyoum: заявление Путина ставит под сомнение будущее границ Украины.Заявление президента России Владимира Путина о возможном пересмотре территориальной принадлежности западных украинских земель вызвало резонанс в международной прессе.

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