США накрыл «тепловой купол»

Соединенные Штаты ожидают, пожалуй, самое жаркое лето. Прогнозы синоптиков неутешительны: практически на всей территории страны температура будет держаться значительно выше климатических норм для этого времени года.
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