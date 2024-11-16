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В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину

В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые за два года из страха перед мирным планом по Украине победившего на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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