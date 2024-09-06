Киев надеется получить от Литвы помощь в €10 млн для закупки ракет-дронов

Десять миллионов евро рассчитывают получить на Украине от Литвы для закупки ракет-дронов «Паляница», 6 сентября сообщил украинский экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.
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