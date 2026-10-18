Мощная атака Киева на Москву и Петербург: дроны пытаются прорваться к столицам Украинские беспилотники пытаются прорваться к обеим российским столицам, противовоздушная оборона, мобильные огневые группы отражают одну из самых мощных атак на Москву и Санкт-Петербург.