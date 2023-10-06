Молодежное сообщество «ВЫЗОВ» примет участие в Московском фестивале «Наука 0+»

Московский фестиваль «Наука 0+» пройдет с 6 по 8 октября на различных столичных площадках. В рамках мероприятия молодежное сообщество «ВЫЗОВ» проведет круглый стол «Наука продвигать: ученые новые лидеры общественного мнения», а также организует креативную зону «Новые лица», позволяющую всем участникам фестиваля профессионально записать свою презентацию на видео.