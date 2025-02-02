В чем причины страха Запада перед «новой Ялтой»

Дональд Трамп пока даже на полшага не приблизился к практической реализации своих широко и громогласно разрекламированных «мирных инициатив по Украине», ни одна встреча между ведущими мировыми лидерами не то, что не состоялась, а еще не назначена, а кое-кто на Западе уже вовсю разгоняет панику по поводу их грядущих переговоров.
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