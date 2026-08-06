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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченко о Даку: «Спартаку» нужен такой забивной форвард, он может оказаться в нужное время в нужном месте. Здесь другое давление, но Мирлинд справится»

Бывший нападающий « Спартака » Роман Павлюченко высказался о переходе Мирлинда Даку в московский клуб.

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