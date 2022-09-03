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Спектакль Let It Be на площадке «Скороход»

Спектакль Let It Be на площадке «Скороход»

Любите ли вы песню Let It Be, как любят её герои спектакля? Если нет, то, скорее всего, полюбите! А всё потому, что эти персонажи без устали поют, играют и танцуют, а заодно справляются со всеми трудностями, без которых невозможен коммунальный быт.

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