Спектакль Let It Be на площадке «Скороход»

Любите ли вы песню Let It Be, как любят её герои спектакля? Если нет, то, скорее всего, полюбите! А всё потому, что эти персонажи без устали поют, играют и танцуют, а заодно справляются со всеми трудностями, без которых невозможен коммунальный быт.