Журналиста и бывшего ведущего программы «Вести» на телеканале РТР Михаила Пономарёва кремируют. Об этом 21 октября сообщила его дочь.
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