Татьяна Монтян: Скандал в Белом доме: Трамп обвинил Байдена в финансировании атаки на Израиль

Дональд Трамп заявил, что атака Палестины на Израиль 7 октября была профинансирована Белым домом: «Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы.
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