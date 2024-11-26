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Учёные выяснили, на какую болезнь могут указывать ночные кошмары

Учёные выяснили, на какую болезнь могут указывать ночные кошмары

Найдена связь между ночными кошмарами и развитием деменцииБританские учёные, понаблюдав за несколькими тысячами человек, пришли к выводу, что постоянные ночные кошмары в среднем и пожилом возрасте могут быть признаком деменции.

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