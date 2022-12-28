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Леброн вколотил сверху двумя руками после навеса Ривза через Бола

Леброн вколотил сверху двумя руками после навеса Ривза через Бола

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил мощный данк двумя руками в быстром отрыве после навеса Остина Ривза через 218-сантиметрового форварда «Орландо» Бола Бола.

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